«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Транмер Роверс» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:6.

Пяти из шести мячей от манкунианцев клуб третьего английского дивизиона лиги 1 пропустил уже в первом тайме. Счет на 10-й минуте открыл Гарри Магуайр. Далее забивали Далиу Дало (13-я), Джесси Лингард (16-я), Фил Джонс (41-я) и Антони Марсьяль (45-я). Итоговый счет 6:0 в пользу «Юнайтед» установил Мэйсон Гринвуд, реализовав пенальти на 56-й.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 27 января, а матчи ориентировочно запланированы на 4 марта.