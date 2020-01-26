«Хетафе» обыграл «Бетис» и потеснил «Атлетико» из зоны Лиги чемпионов

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Бетис» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте Анхель Родригес, реализовав пенальти. У 32-летнего форварда уже 9 мячей в нынешнем чемпионате.

Гости закончили встречу вдесятером. На пятой добавленной минуте второго тайма был удален марокканский защитник Зухаир Феддаль.

«Хетафе» поднялся на четвертое место, потеснив из зоны Лиги чемпионов мадридский «Атлетико». У обоих клубов по 36 очков, но у команды Хосе Бордаласа лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Бетис», оставшись с 27 очками, опустился на 12-ю позицию.

2 февраля «Хетафе» сыграет в Бильбао с «Атлетиком». В тот же день «Бетис» встретится на выезде с «Эйбаром».