«Локомотив» сыграл вничью с южнокорейским клубом «Чонбук»

Московский «Локомотив» не смог обыграть южнокорейский клуб «Чонбук» в контрольном матче (1:1).

В составе россиян на 64-й минуте отличился Эдер. У соперника красно-зеленых это сделал Сен Ги Ли. Он забил на 56-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» не одержал ни одной победы на первом зимнем сборе. Ранее команда сыграла вничью со «Стяуа» (3:3) и уступила «Осиеку» (0:2).

1 февраля подопечные Юрия Семина встретятся с «Партизаном». Встреча пройдет в Дохе (Катар).

Контрольный матч

«Локомотив» – «Чонбук» – 1:1 (0:0)

Голы: Эдер, 64 – Сен Ги Ли, 56

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 46), Чорлука (Кверквелия, 79), Хеведес (Рыбус, 63), Магкеев, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Мурило, 63), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер