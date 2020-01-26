«Барселона» к вечеру понедельник должна определиться с тем, кто заменит Суареса Уругваец восстановится после операции лишь к началу мая.

После поражения от «Валенсии» в 21-м туре чемпионата Испании руководство «Барселоны» установила так называемый 48-часовый дедлайн для того, чтобы найти замену травмированному уругвайскому бомбардиру Луису Суаресу. Sport.es сообщает, что поставлена задача договориться к вечеру понедельника 27 января договориться о переходе нового нападающего.

Прямо сейчас «Барселона» ведет переговоры с «Валенсией» о переходе форварда сборной Испании Родриго Морено. Каталонцы хотели бы взять Родриго в аренду, а полноценный трансфер оформить уже летом.

Руководитель отдела коммуникаций «Валенсии» Роман Белльвер косвенно признал факт переговоров, отметив, что у клуба есть несколько предложений по поводу Родриго Морено, нынешняя трансферная стоимость которого оценивается в 50 млн евро.

Родриго играет за «Валенсию» с 2014 года. В свое время за него заплатили «Бенфике» 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард испанской сборной забил лишь 2 мяча в 18 матчах примеры, но при этом сделал 8 результативных передач. В субботнем матче против «Барселоны» он вышел на замену на 59-й минуте вместо Кевина Гамейро. «Валенсия», напомним, выиграла со счетом 2:0.

Ранее во Франции сообщали о том, что «Монако» отверг предложение «Барселоны» купить Виссама Бен-Йеддера за 80 млн евро, но в Испании пишут, что переговоры еще не окончены. Еще один вариант для «Барселоны» – аргентинский форвард «Интера» Луатаро Мартинес.

Суарес травмировал колено 9 января в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико». Уругвайцу была сделана операция, и он вернется в строй не раньше мая.