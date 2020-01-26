«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби

Римское дерби «Рома» – «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии завершилось вничью 1:1.

На 26-й минуте после навеса Брайана Кристанте вратарь «Лацио» Томас Стракоша ошибся на выходе, и форвард «Ромы» Эдин Джеко открыл счет ударом головой.

Восемь минут спустя команда Симоне Индзаги отыгралась, тоже воспользовавшись неудачей голкипера соперников. Ошибка Пау Лопеса после подачи углового привела к тому, что отличился защитник бело-голубых Франческо Ачерби.

«Лацио» прервал свою рекордную 11-матчевую победную серию. Прошлый раз команда Индзаги-младшего теряла очки 19 октября, когда дома сыграла вничью 3:3 с «Аталантой».

Любопытно, что в первом круге 1 сентября римские команды сыграли на «Стадио Олимпико» с таким же счетом 1:1.

«Лацио» занимает третье место в таблице, набрав 46 очков в 20 играх. «Рома» провела на одну встречу больше, и в ее активе 39 очков.

1 февраля «Рома» сыграет в гостях против «Сассуоло». 2 февраля «Лацио» примет СПАЛ.

Серия А. 21-й тур

«Рома» – «Лацио» – 1:1 (1:1)

Голы: Джеко, 26 – Ачерби, 34

«Рома»: Лопес, Сантон (Коларов, 83), Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Верету (Пасторе, 89), Пеллегрини, Кристанте, Ундер, Клюйверт (Перотти, 81), Джеко

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 71), Корреа (Кайседо, 76), Иммобиле

Предупреждения: Луис Фелипе (40), Джеко (53), Милинкович-Савич (64), Лулич (82), Коларов (86), Иммобиле (90+3)