«Наполи» – «Ювентус». Стартовые составы Встреча пройдет на стадионе «Сан-Паоло» и стартует в 22.45 мск.

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 21-го тура серии А. «Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руй, Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Милик, Инсинье «Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Игуаин, Роналду