«Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери» из третьего дивизиона в Кубке Англии, ведя 2:0

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Шрусбери» – «Ливерпуль» закончился со счетом 2:2.

Лидер АПЛ играл против 16-й команды лиги 1 полурезервным составом, но это не помешало красным добиться перевеса 2:0 по ходу встречи. На 15-й минуте счет открыл 18-летний форвард Кертис Джонс, а на 46-й полузащитник хозяев Дональд Лав забил в свои ворота.

Тем не менее, «Шрусбери» спасся. Выйдя на замену, шотландский нападающий Джейсон Каммингс сделал дубль, реализовав пенальти на 65-й и сравняв счет на 75-й.

Теперь командам предстоит переигровка на поле «Ливерпуля». Матч на «Энфилд Роуд» состоится в феврале. Дата проведения встречи будет определена позже.

«Шрусбери» – «Ливерпуль» – 2:2 (0:1)

Голы: Каммингс, 65 (пен.), 75 – Джонс, 15; Лав, 46 (автогол)

«Шрусбери»: О'Лири, Пьер, Эбанкс-Лэнделл, Уильямс, Голбурн, Норберн (Эдвардс, 26), Лоран, Госс, Лав, Уолли (Удо, 85), Лэнг (Каммингс, 60)

«Ливерпуль»: Адриан, Ларуси, Матип (Салах, 79), Ловрен, Чиривелья, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино (Фирмино, 85), Ориги, Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71)

Предупреждение: Ларуси, 64