«Наполи» обыграл «Ювентус» и прервал серию из трех поражений кряду

Матч 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба – 1:2.

В составе победителей по голу забили Петр Зелиньски, а также Лоренцо Инсинье. У гостей это сделал Криштиану Роналду.

После этой встречи «старая синьора» по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 51 очко. У «Наполи» – 10-е место и 27 очков.

Таким образом, команда Маурицио Сарри прервала серию из пяти побед кряду, а подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли первый матч после трех поражений подряд.

Серия А. 21-й тур

«Наполи» – «Ювентус» – 2:1 (0:0)

Голы: Зелиньски, 63; Инсинье, 86 – Роналду, 90

«Наполи»: Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90)

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72)

Предупреждения: Демме (30), Бентанкур (61), Рабьо (70), Хюсай (76), Бернардески (81), де Лигт (85), Роналду (90+3)