«Наполи» обыграл «Ювентус» и прервал серию из трех поражений кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 00:42ФутболГичунцев Артур

«Наполи» обыграл «Ювентус» и прервал серию из трех поражений кряду

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло».

Матч 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба – 1:2.

В составе победителей по голу забили Петр Зелиньски, а также Лоренцо Инсинье. У гостей это сделал Криштиану Роналду.

После этой встречи «старая синьора» по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 51 очко. У «Наполи» – 10-е место и 27 очков.

Таким образом, команда Маурицио Сарри прервала серию из пяти побед кряду, а подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли первый матч после трех поражений подряд.

Серия А. 21-й тур

«Наполи» – «Ювентус» – 2:1 (0:0)

Голы: Зелиньски, 63; Инсинье, 86 – Роналду, 90

«Наполи»: Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90)

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72)

Предупреждения: Демме (30), Бентанкур (61), Рабьо (70), Хюсай (76), Бернардески (81), де Лигт (85), Роналду (90+3)

American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Василевский – о Матче звезд НХЛ: Я отлично провел время – это самое главное Василевский поблагодарил болельщиков за поддержку на Матче звезд НХЛ Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2020
Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian Open Все трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа. 23.01.2020 16:15 Теннис Мысин Николай
Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер переиграл Фучовича и вышел в четвертьфинал Australian Open Александр Зверев: Рублев – один из самых сильных игроков в туре Барти переиграла Риск и вышла в четвертьфинал Australian Open
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
«Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
01:51 Баскетбол Источник назвал других пассажиров вертолета, в котором разбился Брайант
01:30 Баскетбол Овечкин – о гибели Брайанта: Он всегда ко мне хорошо относился. Легенда баскетбола
01:09 Футбол «ПСЖ» взял верх над «Лиллем», Неймар посвятил гол погибшему Брайанту
00:54 Футбол «Реал» одолел «Вальядолид» и возглавил таблицу чемпионата Испании
00:42 Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» и прервал серию из трех поражений кряду
00:21 Баскетбол Президент UFC отреагировал на новость о гибели Брайанта
00:06 Баскетбол Гомельский – о гибели Брайанта: На игре Кобе учились, учатся и будут учиться поколения
00:01 Баскетбол Дзюба – о гибели Брайанта: Мой любимый баскетболист... Просто не верится...
23:52 Баскетбол Источник: Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь
23:43 Баскетбол Пресс-служба сборной России – о гибели Брайанта: Скорбим со всем миром
23:27 Баскетбол Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант
23:15 Баскетбол Полиция подтвердила гибель Кобе Брайанта
23:06 Футбол СМИ: «Химки» договорились о назначении Юрана
22:46 Баскетбол Источник: Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
22:34 Футбол «Реал Сосьедад» разгромил «Мальорку» в домашнем матче примеры
22:25 Олимпиада Новый министр спорта РФ пообещал Ласицкене разобраться с ситуацией российских легкоатлетов
22:04 Футбол «Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери» из третьего дивизиона в Кубке Англии, ведя 2:0
22:00 Футбол «Наполи» – «Ювентус». Стартовые составы
21:54 Футбол «Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби
21:42 Хоккей Игорь Никитин: «Сибирь» защищалась хорошо
Обман раскрыт: подрядчики выставляют фальшивые щиты, чтобы незаконно строить метро
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Из-за обломка иглы в организме новорожденной девочки тагильский роддом ждёт проверка
Топ-3 Тюмени: не толерантный таксист, влияние ВИНК, изъятие земли под новую развязку
Мэрия потратит 9,3 млн рублей из городского бюджета на иномарки
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика