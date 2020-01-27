«Реал» одолел «Вальядолид» и возглавил таблицу чемпионата Испании

Мадридский «Реал» обыграл с минимальным счетом «Вальядолид» в гостевом матче 21-го тура испанской примеры. Единственный гол забил Хосе Игнасио Начо.

Таким образом, «сливочные», набрав 46 очков, вышли на первое место в таблице, а «Вальядолид» расположился на 16-й строчке. В его активе 22 очка.

Примера. 21-й тур

«Вальядолид» – «Реал» – 0:1 (0:0)

Гол: Начо, 78

«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90+3), Бензема

Предупреждения: Хоакин Фернандес (10), Варан (36), Модрич (57), Начо (76)