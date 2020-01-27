Маринато Гилерме: «Локомотив» будет на должном уровне к возобновлению чемпионата «Локомотив» завершил первый зимний сбор в Испании.

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме подвел итоги первого зимнего сбора команды, который накануне завершился в Испании.

«Результат матчей здесь не важен, – приводит слова 34-летнего вратаря официальный сайт клуба. – Важен результат в чемпионате. В контрольных матчах мы смотрим, как команда ведет себя на поле.

Во время первого сбора мы тренировались дважды в день, накопилась усталость. К возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне».

Напомним, в Испании «Локомотив» провел три контрольных матча, в которых дважды сыграл вничью – со «Стяуа» (3:3) и «Чонбук Моторс» (1:1) – и потерпел поражение от «Осиека» (0:2).

31 января вице-чемпионы России отправятся на второй сбор в Катар, где сыграют на турнире с участием «Ростова», «Спартака» и «Партизана».