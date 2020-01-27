Дженнаро Гаттузо: «Наполи» пойдет вперед после победы над «Ювентусом» Неаполитанцы одержали первую победу после трех поражений подряд.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды над «Ювентусом».

«Я рад. Мы - заслуженные победители. Поздравляю ребят, они великолепно сыграли и в защите, и в нападении. Мы пойдем вперед после этой победы. После закрытия трансферного окна я хочу, чтобы игроки думали о «Наполи» 24 часа в сутки. Команда показала, на что способна, но теперь я хочу видеть это на постоянной основе», - приводит слова Гаттузо официальный сайт клуба.

Напомним, вчера матч 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба – 1:2. В составе победителей по голу забили Петр Зелиньски и Лоренцо Инсинье. У гостей отличился Криштиану Роналду.

После этой встречи «старая синьора» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая на три очка идущий на втором месте миланский «Интер». У «Наполи» – 10-е место и 27 очков.

2 февраля «Ювентус» на своем поле примет «Фиорентину», а днем позже «Наполи» сыграет в гостях против «Сампдории».