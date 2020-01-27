Танги Ндомбеле о возможном конфликте с Моуринью: У меня нет проблем с тренером Француз не играет с 1 января.

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Ранее португалец заявил, что 23-летний француз постоянно травмирован, что стало причиной сообщений о разногласиях между тренером и игроком.

«Когда я услышал об этом, мы с друзьями хорошо посмеялись, – сказал Ндомбеле в интервью Telefoot. – У меня нет проблем с тренером».

Напомним, центральный полузащитник проводит первый сезон в «Тоттенхэме» после перехода из «Лиона». Из-за различных повреждений он принял участие только в 20 матчах.

В предыдущий раз Ндомбеле сыграл 1 января, когда вышел в стартовом составе в матче с «Саутгемптоном», но из-за травмы был заменен на 25-й минуте.