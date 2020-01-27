Маурицио Сарри: «Наполи» олицетворял собой особый период в моей жизни Неаполитанцы дома обыграли лидера чемпионата Италии «Ювентус».

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями после матча против «Наполи».

»Если бы нам пришлось проиграть, думаю, лучше бы это был «Наполи», чтобы помочь им с текущими проблемами. Надеюсь, со следующей недели они начнут регулярно побеждать. «Наполи» олицетворял собой особый период в моей жизни. Мне всегда радостно возвращаться сюда. Мы должны были чувствовать себя более мотивированными, чтобы оторваться от «Интера». Иначе это будет означать, что мы слабы. Надеюсь, что это не так. Если результат этого матча скажется на нас, значит, мы не готовы», - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, вчера матч 21-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 1:2. В составе победителей по голу забили Петр Зелиньски и Лоренцо Инсинье. У гостей отличился Криштиану Роналду.

После этой встречи «старая синьора» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая на три очка идущий на втором месте миланский «Интер». У «Наполи» – 10-е место и 27 очков.

2 февраля «Ювентус» на своем поле примет «Фиорентину», а днем позже «Наполи» сыграет в гостях против «Сампдории».

Добавим, что Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда провела 148 матчей.