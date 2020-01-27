Эриксен прилетит в Милан на медосмотр перед переходом в «Интер» Датчанин должен стать игроком «нерадзурри» на этой неделе.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетит в понедельник в Милан для медосмотра перед переходом в «Интер», сообщает Football Italia.

Ранее стало известно о том, что «нерадзурри» забронировали на сегодня время для прохождения игроком медицинского обследования.

Ожидается, что 27-летний Эриксен подпишет с клубом контракт до 2024 года. Его зарплата составит восемь миллионов евро в год плюс бонусы. При этом за переход полузащитника «Интер» заплатит 20 миллионов евро. Часть суммы также получат родной клуб полузащитника – «Оденсе» и «Аякс», в котором датчанин выступал с 2009 по 2013 годы.

За шесть с половиной лет в «Тоттенхэме» Эриксен провел за команду 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 результативных передач.

Напомним, зимнее трансферное окно закрывается в Италии 31 января.