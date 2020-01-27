Эриксен прилетит в Милан на медосмотр перед переходом в «Интер» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 10:32ФутболЛипкин Антон

Эриксен прилетит в Милан на медосмотр перед переходом в «Интер»

Датчанин должен стать игроком «нерадзурри» на этой неделе.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетит в понедельник в Милан для медосмотра перед переходом в «Интер», сообщает Football Italia.

Ранее стало известно о том, что «нерадзурри» забронировали на сегодня время для прохождения игроком медицинского обследования.

Ожидается, что 27-летний Эриксен подпишет с клубом контракт до 2024 года. Его зарплата составит восемь миллионов евро в год плюс бонусы. При этом за переход полузащитника «Интер» заплатит 20 миллионов евро. Часть суммы также получат родной клуб полузащитника – «Оденсе» и «Аякс», в котором датчанин выступал с 2009 по 2013 годы.

За шесть с половиной лет в «Тоттенхэме» Эриксен провел за команду 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 результативных передач.

Напомним, зимнее трансферное окно закрывается в Италии 31 января.

Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео) В Роли (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с его результатами и самыми интересными моментами. 26.01.2020 07:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Макгрегор встал на защиту Серроне Вадим Немков: Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator (видео)
Богдан Якимов: Я попал к нужным людям Нападающий «Северстали» – о лучших центрфорвардах, шансах на плей-офф и любви к водной стихии. 25.01.2020 15:00 Хоккей Березниченко Алена
Свечников отдавал пасы и победил. Малкин промолчал и проиграл Обзор игрового дня в НХЛ. 22.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Марат Балаев: В жизни было все, кроме тяжелых наркотиков Марат Балаев – уникальный случай для боевого спорта. В 37 лет дебютировал в смешанных единоборствах, а в 40 стал чемпионом ACB в полулегком весе. 21.01.2020 19:00 ММА Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Еще по теме:
Макгрегор встал на защиту Серроне Вадим Немков: Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator (видео)
«Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена
Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай
ПереПрядкин-2020: выборы в РПЛ просто так забыть нельзя Избирательный комитет РФС в пятницу обязан РПЛ провести перевыборы нового президента. 26.01.2020 18:15 Футбол Яременко Николай
Георгий Лория: Джано после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса» Джано Ананидзе подписал контракт до конца сезона с кипрским «Анортосисом», где объединится сразу с шестью соотечественниками. Мы позвонили одному из них – вратарю сборной Грузии и бывшему голкиперу «Крыльев Советов» и «Анжи», чтобы расспросить о трансфере экс-спартаковца. 23.01.2020 23:00 Футбол Мощенко Захар
Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол
А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:20 Баскетбол Марадона - о гибели Брайанта: Все лучшие уходят
11:19 Теннис Симона Халеп – о матче с Мертенс: Сыграла лучше, чем в предыдущих матчах на Australian Open
11:09 Гандбол Наталья Чигиринова: Впереди развязка чемпионата, ЦСКА потребуются все силы, которые есть
10:52 Теннис WTA официально разрешит подсказки тренеров с трибун
10:47 Теннис Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open
10:33 Баскетбол Новак Джокович: Брайант был для меня наставником и другом
10:32 Футбол Эриксен прилетит в Милан на медосмотр перед переходом в «Интер»
10:26 Хоккей «Куньлунь» объявил о продлении контракта с главным тренером
10:15 Баскетбол Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте
10:13 Баскетбол «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта
10:02 Футбол Маурицио Сарри: «Наполи» олицетворял собой особый период в моей жизни
10:01 Футбол Танги Ндомбеле о возможном конфликте с Моуринью: У меня нет проблем с тренером
09:48 Теннис Доминик Тим – о победе над Монфисом: Пока это мой самый лучший матч на этом Australian Open
09:44 Баскетбол Карим Абдул-Джаббар: Запомню Кобе как человека, который был намного больше, чем спортсмен
09:36 Хоккей Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб сборной России
09:35 Футбол «Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»
09:13 Футбол Дженнаро Гаттузо: «Наполи» пойдет вперед после победы над «Ювентусом»
09:13 Футбол Маринато Гилерме: «Локомотив» будет на должном уровне к возобновлению чемпионата
09:03 Футбол Маринато Гилерме – о первом матче после травмы: Очень скучал по футболу
08:55 Баскетбол Погба - о гибели Брайанта: Легенды остаются навсегда
The Washington Times опубликовала военную версию появления коронавируса
Повторение «Зимней вишни», пиво в школе и смерть в огне: итоги недели в Карелии
Миссия вынести мусор. Как омичи сортируют отходы в неприспособленном для этого городе
В «Белгородском парковочном пространстве» в пятый раз за год сменился директор
«Чудовищные квитанции»: министр ЖКХ Башкирии объяснил причины высокой платы за тепло
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика