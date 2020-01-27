Леонардо Бонуччи: Надеюсь, поражение от «Наполи» послужит для нас ценным уроком «Ювентус» проиграл в гостях с «Наполи».

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги матча с «Наполи» (1:2) в 21-м туре серии A на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

«Наполи» выложился более чем на 100 процентов, – приводит слова 32-летнего итальянца Football Italia. – Они были крайне решительны на каждом мяче, в каждом единоборстве. А мы отдали 99 процентов и поплатились за это.

Надеюсь, это послужит для нас ценным уроком в том, что уровня мастерства недостаточно для победы, если ты не прикладываешь также максимум стараний.

Нужно отдавать все ради победы, чего мы в этом матче не сделали: мы не были достаточно агрессивными, сделали недостаточно вертикальных передач между линиями и оказались медленными в прессинге».

Отметим, что «Ювентус» проиграл в чемпионате впервые с 7 декабря, прервав серию из пяти побед подряд. В следующем туре 2 февраля действующие чемпионы сыграют дома с «Фиорентиной».