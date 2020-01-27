Нападающий «Ростова» Кьяртанссон продолжит карьеру в чемпионате Турции Футболист перешел в «Ростов» в 2018 году.

Исландский нападающий «Ростова» Видар Эрн Кьяртанссон на правах аренды перешел в турецкий клуб «Ени Малатьяспор».

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт ростовчан.

Видар #Кьяртанссон продолжит сезон в турецком «Ени Малатьяспор»



Между футбольным клубами «Ростов» и «Ени Малатьяспор» достигнута договоренность об аренде нападающего Видара Кьяртанссона.



Исландский форвард проведет заключительную часть сезона в Суперлиге Турции.#ФКРостов pic.twitter.com/Iw1U9MW8RP — Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020

29-летний Кьяртанссон является игроком «Ростова» с 2018 года. За это время он провел за клуб 11 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В первой части текущего сезона исландец на правах аренды выступал за «Рубин». В футболке казанского клуба он сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.