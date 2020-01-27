«Спартак» объявил о подписании спонсорского соглашения с ZTE В Москве на «Открытие Арене» прошла пресс-конференция, посвященная подписанию спонсорского соглашения между «Спартаком» и производителем мобильных смартфонов ZTE.

- Мы рады, что нашли такого партнера, который будет поддерживать нас не только в 2020 году, но и на протяжении длительного времени. Мы - самый популярный клуб России, а ZTE - один из лидеров рынка, характеризуемый богатыми традициями и высокими инновациями, - заявил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.