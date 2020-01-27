Джан близок к переходу в «Боруссию» Футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года.

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Bild, немецкий клуб заплатит за футболиста порядка 30 млн евро.

26-летний Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в 2018 году. За это время он сыграл за туринцев 45 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне игрок всего восемь раз появлялся на поле.

В текущем сезоне чемпионата Германии «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице. После 19 туров команда набрала 36 очков и на четыре очка отстает от лидирующего «РБ Лейпциг». 1 февраля дортмундцы на своем поле примут «Унион».