Александр Медведев: Лишение финала Лиги чемпионов нам не грозит Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург не лишат права провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.

- Лишение финала Лиги чемпионов нам не грозит. Мы работаем над подготовкой, - приводит слова Медведева РИА Новости. Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.