Юран стал главным тренером «Химок» Ранее 50-летний специалист руководил командой с мая по ноябрь 2008 года.

Официальный сайт «Химок» объявил о том, что новый главным тренером подмосковной команды стал Сергей Юран. Скоро 50-летний специалист отправится в Турцию, чтобы присоединится к своему коллективу на тренировочном сборе.

✅ Новым главным тренером красно-черных назначен Сергей Юран.



В ближайшее время наставник присоединится к команде, которая сегодня вылетела на сбор в Турцию.https://t.co/9OfmzqqMFs#вместезахимки #СергейЮран pic.twitter.com/bmsbpM7pHF — ФК Химки (@fc_khimki) January 27, 2020

Экс-игрок сборных СССР и России уже руководил «Химками» с мая по ноябрь 2008 года. Под его руководством команда одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Таким образом, Юран займет место Андрея Талалаева, который ранее разорвал контракт с клубом. В России он возглавлял такие команды, как ставропольское «Динамо», «Шинник», «Балтика» и «Сибирь», «Зоркий».

На данный момент «Химки» занимают 3-е место в таблице ФНЛ, набрав 50 очков.