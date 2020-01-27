Дюков рассматривал возможность участия Митрофанова в выборах президента РПЛ РФС признал неправомерным избрание Прядкина на новый срок.

Президент РФС Александр Дюков рассчитывал на выдвижения кандидата от организации на выборах президента РПЛ, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, Дюков рассматривал возможность участия в выборах Максима Митрофанова, который с 2019 года занимает пост директора по развитию РФС. Однако в последнее время из-за непопулярных для клубов решений Митрофанов перестал пользоваться их поддержкой. Еще одного возможного кандидата – генерального секретаря Александра Алаева – Дюков не хотел бы отпускать из РФС.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.