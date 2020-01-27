Бояринцев стал старшим тренером «КАМАЗа» Тренерский штаб автозаводцев пополнил экс-игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев.

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 Бояринцев вывел «Текстильщик» из Иваново в ФНЛ, а также был признан лучшим тренером группы «Запад» ПФЛ. В декабре прошлого года «Текстильщика» объявил, что после заседания Попечительского совета команды, на котором подводились итоги выступления клуба в первой части сезона ФНЛ, Бояринцев покинул свой пост.

Добавим, что «КАМАЗ» после 17 туров в ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.