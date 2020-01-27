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Йордан Осорио: Главная сложность в Санкт-Петербурге – это холодная погода - Советский спорт
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27 января 2020 16:32ФутболЛипкин Антон

Йордан Осорио: Главная сложность в Санкт-Петербурге – это холодная погода

Венесуэлец проводит сезон в «Зените» на правах аренды.

Защитник «Зенита» Йордан Осорио описал Россию и одним словом и рассказал, что стало для него самым непривычным в Санкт-Петербурге.

– «Огромная», – сказал 25-летний венесуэлец о России в интервью клубной пресс-службе. – Россия – очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.

– С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?
– С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.

Напомним, «Зенит» арендовал Осорио у «Порту» в августе прошлого года. В осенней части сезона центральный защитник провел за команду девять матчей, из них пять – в Лиге чемпионов.

На зимний перерыв в чемпионате «Зенит» ушел лидером турнира, опережая «Краснодар» на шесть очков.

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