«Милан» может обменять Пентека на одного из трех игроков «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» хочет приобрести форварда «Милана» Кшиштофа Пентека этой зимой на замену травмированного Гарри Кейна.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку одного из своих футболистов – защитника Хуана Фойта или полузащитников Виктора Ваньяму и Эрика Ламелу. Все три игрока в общей сложности провели 20 матчей за «шпор» в этом сезоне АПЛ.

