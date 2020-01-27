«Милан» может обменять Пентека на одного из трех игроков «Тоттенхэма» - Советский спорт
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27 января 2020 16:39ФутболКорегин Владислав

«Милан» может обменять Пентека на одного из трех игроков «Тоттенхэма»

В этом сезоне польский нападающий забил четыре гола в 18 матчах.

«Тоттенхэм» хочет приобрести форварда «Милана» Кшиштофа Пентека этой зимой на замену травмированного Гарри Кейна.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку одного из своих футболистов – защитника Хуана Фойта или полузащитников Виктора Ваньяму и Эрика Ламелу. Все три игрока в общей сложности провели 20 матчей за «шпор» в этом сезоне АПЛ.

Ранее сообщалось, о том что руководство «Милан» хочет продать польского форварда за 28-30 миллионов евро, либо отдать в аренду с обязательным выкупом.

Напомним, Пентек перешел в миланский клуб в январе прошлого года из «Дженоа» за 38 миллионов евро. И если в прошлом сезоне он забил 22 гола в 37 матчах серии A, то в нынешнем чемпионате на его счету четыре гола в 18 матчах.

За сборную Польши нападающий провел 10 встреч (5 голов).

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