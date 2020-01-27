Гендиректор «КАМАЗа»: Назначение Бояринцева говорит об амбициях клуба Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов прокомментировал назначение Дениса Бояринцева на должность старшего тренера клуба.

– Мы с главным тренером команды, Михаил Владимировичем Беловым, обсуждали это приглашение. Денис Бояринцев работал вместе с нашим тренером в «Носте», они знают друг друга давно. Бояринцев – хороший специалист, вывел «Текстильщик» в ФНЛ, все мы помним его как игрока, в том числе и по играм за «Рубин». Это назначение говорит об амбициях клуба, задача – выйти в ФНЛ. О РПЛ пока рано говорить, – цитирует Миннеханова Sport24.ru.

Сегодня официальный сайт команды из Набережных Челнов объявил о том, что тренерский штаб клуба пополнил Денис Бояринцев.

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 он вывел «Текстильщик» из Иваново в ФНЛ, а также был признан лучшим тренером группы «Запад» ПФЛ. В декабре прошлого года «Текстильщика» объявил, что после заседания Попечительского совета команды, на котором подводились итоги выступления клуба в первой части сезона ФНЛ, Бояринцев покинул свой пост.

«КАМАЗ» после 17 туров в ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.