«Виссел Кобе» хочет подписать Педро Контракт испанца с «Челси» истекает этим летом.

Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес может оказаться в чемпионате Японии.

По информации Goal.com, «Виссел Кобе» контактировал с окружением 32-летнего футболиста по поводу возможного трансфера.

Ранее сообщалось о том, что в услугах испанца заинтересованы два клуба MLS – «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити».

Полузащитник перешел в «Челси» в августе 2015 года из «Барселоны». В текущем сезоне Педро провел 11 матчей за английскую команду, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Контракт 32-летнего испанца с лондонской командой истекает летом этого года.