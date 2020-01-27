Селюк: Если Комличенко настолько хорош, то почему им не заинтересовались немецкие клубы? Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход российского нападающего Николая Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».

– Комличенко уезжает в Чехию – мягко выражаясь, не самую футбольную страну. Возвращается уже за 3,5 миллиона евро – и деньги уходят за рубеж, не оставаясь в России. Это довольно большая сумма. Не скажу, что хорошо знаю, как играет Комличенко, но между чемпионатами Чехии и России большая разница. Если он настолько хорош, странно, что немцы, которые находятся рядом и смотрят чешский чемпионат, не заинтересовались. Сейчас наши клубы начинают думать о новом лимите и будут по всем сусекам скрести. Где взять этих 17 россиян? За 3,5 миллиона Комличенко должен будет в каждой игре забивать по мячу, – цитирует Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, что на прошлой неделе 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро.

Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».