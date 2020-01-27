Шкурин будет выступать за ЦСКА под 99-м номером Белорус хотел взять 11-й номер, но согласно регламенту был вынужден выбрать другой.

Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что новичок команды нападающий Илья Шкурин не сможет выступать за армейцев под 11-м номером в этом сезоне.

Номер уже был задействован другим игроком клуба – 20-летним бразильцем Лукасом Сантосом, отыгравшем за москвичей пять матчей. 31 декабря он покинул российскую команду. До лета нападающий будет выступать под номером 99, под которым клуб заявит его на чемпионат и Кубок России.

Напомним, 9 января ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным сроком на четыре с половиной года. Ранее он выступал за «Энергетик-БГУ» и забил 19 голов в 26 матчах завершившегося чемпионата Белоруссии.

Шкурин уже успел дебютировать за свою новую команду – в контрольном мачте в Испании против австрийского ЛАСКа (2:1).