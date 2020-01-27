«Наполи» хочет приобрести нападающего СПАЛа В этом сезоне на счету Петаньи восемь голов в 21 матче.

Форвард СПАЛа Андреа Петанья может продолжить карьеру в Неаполе.

По информации сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «Наполи» собирается усилить атакующую линию команды, и Петанья – один из возможных вариантов.

Отмечается, что сумма сделки может составить 21 миллион евро плюс бонусы. Возможно, 24-летний нападающий перейдет в команду Дженнаро Гаттузо следующим летом, так как СПАЛ не хочет отпускать своего футболиста в зимнее трансферное окно.

Петанья выступает за СПАЛ с июля 2018 года. За это время он принял участие в 58 матчах, забив 25 голов. Ранее он играл за такие команды, как «Милан», «Аталанта», «Сампдория» и «Асколи».

В этом сезоне на счету форварда восемь забитых мячей в 21 встрече.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.