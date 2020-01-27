Маляров покинул «Ростов» 22-летний защитник перешел присоединился к команду в августе 2019 года в статусе свободного агента.

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе из клуба флангового защитника Кирилла Малярова. Контракт с 22-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов» 🤝



Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.



#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020

22-летний футболист пришел в команду в августе 2019 года свободным агентом. В этом сезоне Маляров провел лишь один матч за «Ростов» в рамках Кубка России против «Мордовии» (2:0) – защитник провел на поле 77 минут и отметился результативной передачей.

Ранее он выступал за «Нижний Новгород», «Ротор» и «Динамо-2».