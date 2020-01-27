Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
СМИ: Пентек хочет перейти в «Челси» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 22:51Футбол

СМИ: Пентек хочет перейти в «Челси»

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Руководству «Челси предложили купить форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Согласно источнику, агенты нападающего побывали в Лондоне и провели встречу с боссами столичного клуба о переходе игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет пригласить нового футболиста в атаку, а среди возможных трансферов числится нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.

Что касается Пентека, то в текущем сезоне он провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас.

Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Александр Тихонов: Нынешний тренерский штаб сборной – это уровень дворовой команды Сборная России установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира Оберг выиграла масс-старт в Поклюке, Миронова – 19-я
Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Буду отдуваться за всех русских ребят». Андрей Василевский – о Матче всех звезд Перед началом звездного уик-энда НХЛ единственный российский представитель на Матч всех звезд-2020, голкипер «Тампы» дал интервью журналистам. 24.01.2020 21:00 Хоккей Велиев Эмиль
Еще по теме:
Александр Овечкин – о пропуске Матча звезд: Сделал то, что пойдет на пользу мне и команде Чех Фрк на Матче всех звезд АХЛ превзошел рекорд Хары по силе броска (видео) Василевский – о Матче звезд НХЛ: Я отлично провел время – это самое главное
Комличенко как символ нового «Динамо» Приобретя 24-летнего форварда сборной России, бело-голубые стали серьезной силой, с которой весной придется считаться всем фаворитам РПЛ. 26.01.2020 21:30 Футбол Мощенко Захар
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Гибель легенд. Самые страшные трагедии в мире спорта Вспоминаем самые траурные события спортивной летописи. 27.01.2020 19:30 Футбол Иванова Дарья
«Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта» Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии. 27.01.2020 13:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватит На чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов. 23.01.2020 03:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:32 Футбол «Атлетико» и «ПСЖ» договорились о трансфере Кавани
23:09 Хоккей Скабелка – о победе над «Автомобилистом»: Очень непростой выезд
22:51 Футбол СМИ: Пентек хочет перейти в «Челси»
22:25 Хоккей Пелино – о матче с «Сочи»: Горжусь хоккеистами «Локомотива»
22:05 Хоккей «Спартак» выиграл третий матч кряду, обыграв «Куньлунь»
21:55 Футбол «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
21:41 Хоккей «Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи»
21:35 Футбол Эриксен успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Интер» (фото)
21:24 Баскетбол Сергей Быков: Брайант был одержим мыслью стать лучшим
21:17 Футбол Хет-трик Няттинена помог «Витязю» победить «Северсталь»
21:08 ММА Бейдер заявил, что прервет победную серию Немкова
21:06 Футбол Тусар стал игроком «Герты»
20:46 Футбол Маляров покинул «Ростов»
20:36 Футбол Азар не сыграет с «Атлетико», участие Бэйла – под вопросом
20:35 Футбол Французский журналист: Мбаппе хочет поиграть в АПЛ, и Ливерпуль – отличный вариант
20:20 Футбол «Наполи» может приобрести Пинамонти в случае неудачи с трансфером Петаньи
20:18 ММА Тренер Нурмагомедова – о бое против Фергюсона: Нас ждет жестокая рубка
20:05 Футбол «Нефтехимик» объявил о подписании трех игроков
19:57 Хоккей Леонид Вайсфельд: Дисквалификация Ержабека заслуженная, это сто процентов
19:49 Фигурное катание Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристам
Коронавирус: мир в ужасе от фото и видео из китайских клиник
Угроза взрыва? Самолёт «Аэрофлота», летевший в Москву, возвращается в Хабаровск
Тюменские власти отменили закупку скандального проекта из-за силовиков
Снег, трагедия и мэрский конкурс: чем запомнилась предпоследняя неделя января
Оттепель и дожди ожидаются на Ставрополье
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика