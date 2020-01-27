СМИ: Пентек хочет перейти в «Челси» Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Руководству «Челси предложили купить форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Согласно источнику, агенты нападающего побывали в Лондоне и провели встречу с боссами столичного клуба о переходе игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет пригласить нового футболиста в атаку, а среди возможных трансферов числится нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.

Что касается Пентека, то в текущем сезоне он провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас.