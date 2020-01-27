«Атлетико» и «ПСЖ» договорились о трансфере Кавани - Советский спорт
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27 января 2020 23:32ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» и «ПСЖ» договорились о трансфере Кавани

Об этом сообщает Marca.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в чемпионате Испании. На этой неделе уругваец станет игроком «Атлетико».

Согласно источнику, мадридский клуб договорился от трансфере 32-летнего нападающего за 15-20 млн евро.

Ранее сообщалось, что испанцы продадут в лондонский «Арсенал» полузащитника сборной Франции Тома Лемара, а на вырученные средства пригласят Кавани, который в текущем сезоне провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.

Добавим, что его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. По слухам, он уже отказал «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».

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