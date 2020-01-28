Слуцкий – о критике за приглашение Тарасова: Никогда не было такого негатива Российский футболист проводит зимний сбор в составе казанского клуба. Решение о его переходе будет принято позже.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвергся оскорблениям со стороны фанатов Ольги Бузовой за приглашение в казанский клуб ее бывшего мужа, экс-полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

«Будь ты проклят, приятель» – это самое мягкое, что было. Никогда не было такого негатива. Я думал: чем вызвана такая ситуация? А потом размотал клубок. Там он легко разматывался, там две нитки, сильно не заплутаешь», – сказал Слуцкий во эфире программы «Вечерний Ургант».

Тарасов сыграл по 45 минут в обоих контрольных матчах команды: 21 января с «Лехией» (1:0) и 25 января со «Слованом» (2:1). На его счету первый гол «Рубина» в ворота словаков.

Напомним, хавбек оставался без клуба с лета прошлого года, когда завершился срок действия его контракта с «Локомотивом», за который он выступал девять лет.