«Роме» интересен Педро У 32-летнего испанца истекает контракт этим летом.

Полузащитник «Челси» Педро Родригес может продолжить карьеру в серии А.

По информации Football Italia, «Рома» желает усилить фланги атаки, и 32-летний испанец – один из кандидатов на трансфер.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Педро заинтересованы три клуба – это представители MLS «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити», а также японский «Виссел Кобе».

Полузащитник перешел в «Челси» в августе 2015 года из «Барселоны». В текущем сезоне Педро провел 11 матчей за английскую команду, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Контракт 32-летнего испанца с лондонской командой истекает летом этого года.