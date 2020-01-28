«Наполи» договорился о переходе еще одного защитника «Вероны» Ранее был приобретен 25-летний Амир Ррахмани.

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла перейдет в «Наполи», сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что руководство неаполитанского клуба уже согласовало последние детали сделки по 19-летнему албанцу – команда заплатит около 20 миллионов евро плюс четыре миллиона в виде бонусов. Таким образом, Кумбулла проведет вторую половину сезона в «Вероне» и следующим летом присоединится к своей новому клубу.

В этом сезоне на счету Кумбуллы 15 матчей, в которых он отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

«Верона» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 20 игр.