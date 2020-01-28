ЦСКА интересен полузащитник «Лорьяна» Французская команда лидирует в лиге 2.

Полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо может перейти в московский ЦСКА.

По информации Foot Mercato, представители армейцев контактирует с агент 25-летнего француза, чтобы изучить возможность приобретения игрока.

Контракт Кабо истекает этим летом – игрок может оказаться в российском клубе на правах свободного агента.

Полузащитник выступает в составе «Лорьяна» с января 2016 года. За это время он принял участие в 134 матчах, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Его команда занимает первое место в лиге 2, набрав 45 очков в 21 сыгранном туре.

Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.