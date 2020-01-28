Властимил Петржела: В Чехии Комличенко много забивал, но во время матчей его не было видно

– Для Комличенко переход в «Динамо» – это шаг вперед в карьере. Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его не было видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее. Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный, – цитирует тренера «Известия».
Напомним, что на прошлой неделе 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро.
Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.
После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».
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