Полузащитник Бакалюк полетел со «Спартаком» на сбор в Катар Красно-белые отправились на второй зимний сбор.

«Спартак» отправился на второй сбор в Катар, сообщает официальный сайт клуба.

По сравнению с первым этапом подготовки, который завершился в ОАЭ, в составе команды произошло одно изменение: главный тренер Доменико Тедеско взял на сбор полузащитника Никиту Бакалюка.

18-летний Бакалюк выступает на позиции опорного полузащитника. В 19 матчах ФНЛ за «Спартак-2» на его счету один гол и одна результативная передача.

Таким образом, в Катаре «Спартак» будет работать в следующем составе:

вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники: Малкольм Баду, Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тил, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

форварды: Джордан Ларссон, Эсекиель Понсе.

В Дохе «Спартак» сыграет на турнире с участием «Ростова» (1 февраля), «Локомотива» (5 февраля) и «Партизана» (8 февраля).