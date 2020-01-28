«Вильярреал» поспорит с «Валенсией» за Алькасера 26-летний нападающий хочет покинуть Дортмунд.

«Вильярреал» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Пако Алькасера. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что команда составит конкуренцию бывшему клубу 26-летнего нападающего – «Валенсии». Ранее футболист выступал в составе «летучих мышей» в период с 2010 по 2016 год.

Алькасер перешел в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды из «Барселоны». Через год немецкий клуб выкупил форварда за 21 миллион евро. За это время он сыграл в 47 матчах, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами. За сборную Испании он провел 19 матчей (12 голов).

В этом сезоне на его счету Алькасера семь голов в 15 играх.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.