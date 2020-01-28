«Манчестер Юнайтед» – в списке претендентов на Слимани Нападающий «Лестера» Ислам Слимани, выступающий в аренде за «Монако», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации RMC Sport, руководство манкунианцев заинтересовано в том, чтобы усилить атакующую линию команды 31-летним алжирцем.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны других английских команд – «Астон Виллы» и «Тоттенхэм».

Напомним, права на Слимани принадлежат «Лестеру» – за «Монако» он выступает на правах аренды. В этом сезоне счету 31-летнего алжирца 14 проведенных матчей, в которых он забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.