«Челси» рассматривает Пентека в качестве альтернативы Кавани Руководство «Челси» следит за нападающим «Милана» Кшиштофом Пентеком.

Как сообщает The Telegraph, уругвайский нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани остается главной целью лондонского клуба в зимнее трансферное окно, но готовы рассмотреть 24-летнего форварда «Милана» в качестве альтернативы.

Ранее сообщалось, о том что руководство «Милан» хочет продать польского форварда за 28-30 миллионов евро, либо отдать в аренду с обязательным выкупом.

Напомним, Пентек перешел в миланский клуб в январе прошлого года из «Дженоа» за 38 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас.