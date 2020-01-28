Эль-Шаарави может вернуться в «Рому» 27-летний итальянец покинул команду летом 2019 года.

«Рома» рассматривает вариант с возвращением нападающего «Шанхай Шеньхуа» Стефана Эль-Шаарави. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что римский клуб продолжает поиски замены травмированного полузащитника Николо Дзаньоло. И если руководство не сможет договориться о переходе Карлеса Переса из «Барселоны», то может вернуть 27-летнего вингера в команду.

Напомним, Эль-Шаарави выступал за «Рому» с января 2016 по июль 2019 года. За это время он принял участие в 139 матчах, забил 49 голов и отдал 25 результативных передач.

За «Шанхай» итальянец сыграл 13 встреч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с китайским клубом рассчитан до лета 2022 года.