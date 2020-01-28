Фанату «Спартака» отказали в апелляции на запрет посещения футбольных матчей за оскорбления Дзюбы - Советский спорт
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28 января 2020 13:17ФутболЛипкин Антон

Фанату «Спартака» отказали в апелляции на запрет посещения футбольных матчей за оскорбления Дзюбы

Валерия Бевза наказали запретом на посещение спортивных мероприятий на полтора года.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петроградского районного суда, который в декабре оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза и наказал его запретом на посещение спортивных мероприятий на полтора года за оскорбительные скандирования в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Оставить жалобу без удовлетворения, а решение суда без изменения», – приводит «Р-Спорт» слова судьи Санкт-петербургского городского суда Юлии Русановой.

Отметим, что сторона Бевза просила отменить постановление суда в связи с недоказанностью совершения административного правонарушения, поскольку по видеозаписи нельзя понять, кто инициировал оскорбления Дзюбы. Сторона защиты планирует обжаловать решение городского суда в высшей инстанции.

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» (1:0) 1 декабря в матче 18-го тура премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена».

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