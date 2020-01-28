Болельщик «Спартака»: До конца еще не осознал, что мне нельзя будет ходить на футбол полтора года Валерию Бевзу запретили посещать спортивные мероприятия за оскорбления Дзюбы.

Болельщик «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал решение городского суда Санкт-Петербурга отклонить его апелляцию на постановление Петроградского районного суда запретить ему посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет за оскорбительные скандирования в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«До конца еще не осознал, что мне нельзя будет ходить на футбол полтора года, – приводит «Р-Спорт» слова Бевза. – Это большой урон для меня. Я 20 лет хожу на трибуну, больше 20 лет болею за «Спартак». Меня лишают части жизни за то, чего я не совершал».

Отметим, что сторона Бевза просила отменить постановление суда в связи с недоказанностью совершения административного правонарушения, поскольку по видеозаписи нельзя понять, кто инициировал оскорбления Дзюбы.

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» (1:0) 1 декабря в матче 18-го тура премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена».