Бен Арфа – игрок «Вальядолида» 32-летний полузащитник подписал с командой контракт до конца нынешнего сезона.

Пресс-служба «Вальядолида» объявила о подписании контракта с полузащитником Хатемом Бен Арфа. Соглашение с 32-летним французом рассчитано до конца этого сезона.

Отметим, что Бен Арфа пребывал в статусе свободного агента с июля 2019 года после того, как футболист покинул «Ренн».

Ранее он выступал за такие команды, как «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ницца», «Марсель», «Лион» и «Халл Сити». В общей сложности он сыграл 388 матчах, забил 73 гола и отдал 59 ассистов. Также на его счету 15 игр (2 гола) в составе сборной Франции.

«Вальядолид» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 21 сыгранном туре.