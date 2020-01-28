Наиль Умяров: У Тедеско и Хинкеля нет разделения на главного и ассистента Немецкие тренеры работают в «Спартаке» с октября прошлого года.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об ассистенте главного тренера команды Андреасе Хинкеле.

«Андреас очень много делает в процессе, – сказал 19-летний Умяров в интервью «БИЗНЕС Online». – Например, объясняет, как правильно выполнять задания. Это его зона ответственности. Причем у Тедеско и Хинкеля нет разделения на главного и ассистента. Они все делают вместе».

Напомним, «Спартак» назначил Тедеско главным тренером 14 октября. В его штаб вошли Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

Во время игровой карьеры Хинкель выступал за «Штутгарт», «Севилью», «Селтик» и «Фрайбург». За сборную Германии он провел 21 матч.