Василий Кикнадзе: Выборы президента РПЛ планируются на 17 марта РПЛ согласилась провести перевыборы президента.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил о том, что РПЛ согласилась с замечаниями РФС и проведет перевыборы президента лиги.

«Мы приняли эти замечания, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, выборы планируются 17 марта».

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года. Срок его полномочий истекает в апреле.