Бывший защитник «Зенита» продлил контракт с «Пармой» В составе питерского клуба 38-летний португалец выступал с 2010 по 2013 год.

Пресс-служба «Пармы» объявила о продлении контракта с капитаном команды Бруну Алвешом.

Новое соглашение с 38-летним защитником действует до лета 2021 года.

Напомним, что Алвеш перешел в «Парму» в июле 2018 года. За это время он принял участие в 51 матче, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в своей карьере португалец выступал в составах таких команд, как «Зенит», «Порту», «Фенербахче», АЕК, «Рейнджерс», «Витория Гимарайнш» и «Кальяри».

На данный момент «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 21 сыгранном туре.