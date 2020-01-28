«Интер» официально объявил о подписании Эриксена (фото) - Советский спорт
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28 января 2020 16:26Футбол

«Интер» официально объявил о подписании Эриксена (фото)

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен подписал контракт с «Интером».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2024.

По информации немецкого портала transfermarkt, переход Эриксена обошелся итальянской команде в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что часть суммы также получат родной клуб полузащитника – «Оденсе» и «Аякс», в котором датчанин выступал с 2009 по 2013 годы.

Напомним, что предыдущим клубом датчанина был английский «Тоттенхэм», за который он провел 305 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 69 забитых мячей и 89 голевых передач.

После 21 тура чемпионата Италии «Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии A, уступая лидирующему «Ювентусу» три очка.

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