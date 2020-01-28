«Фламенго» выкупил у «Интера» права на Барбозу Нападающий Габриэл Барбоза, права на которого принадлежали «Интеру», подписал полноценный контракт с «Фламенго».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до декабря 2024 года.

По информации немецкого портала transfermarkt, переход нападающего обошелся бразильскому клубу в 17 миллионов евро.

Напомним, что Барбоза присоединился к «Фламенго» 11 января 2019 года на правах аренды. С тех пор форвард провел 43 матча за команду во всех турнирах и записал на свой счет 34 забитых мяча и 11 голевых передач. В 2019 году Барбоза вместе с «Фламенго» стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадореса, в финале которого он отметился дублем.